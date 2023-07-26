Зеленський оголосив про підсилення ППО: де саме

Президент на нараді також заслухав звіти розвідок, СБУ та військових.

Президент України Володимир Зеленський заявив 26 липня про посилення ППО там, "де зараз найбільше потрібно".

Про це глава держави повідомив у Мережі за підсумками щоденного селекторної наради.

На нараді Зеленський заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів.

"Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно", – зазначив президент.

Українська військова та зовнішня розвідки доповіли про активність ворога та його найближчі плани. В СБУ доповіли про перебіг "останніх реалізацій щодо ворога всередині держави".

"Головком Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення. Віримо в наших хлопців. Працюємо далі", – резюмував глава держави.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, на сьогодні в Україні усіма засобами ППО вдається захистити 10-15% території. Аби захистити більшу територію, на думку експерта, слід удесятеро збільшити кількість засобів ППО, які державі передають партнери.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україні бракує засобів для протистояння деяким видам озброєння Росії, однак український ВПК вже виготовляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Секрети українського ППО: як працює NASMS, Patriot та чому Ізраїль відмовив нам в "куполі"

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