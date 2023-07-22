В Україні є системи ППО власного виробництва: нардеп розповів, що про них відомо

Єгор Чернєв зазначив, що українські системи ППО середньої дальності зараз досить вдало проходять тестування, ракети вже розроблені.

В Україні є системи ППО власного виробництва. Вони зараз середньої дальності дії.

Про це в ефірі телемарафону 22 липня розповів народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"У нас є системи ППО новітні, вони зараз середньої дальності дії. Це звісно не аналог Patriot чи SAMP-T, чи IRIS T. Але це, я думаю, що більше HAWK (операційна дальність HAWK до 50 кілометрів – ред.)... Середньої дальності системи, які власне українського виробництва і української розробки. Я не буду озвучувати назви цих розробок, вони зараз проходять тестування досить вдало. Ракети вже розроблені", - зазначив нардеп.

Чернєв додав, що це покриватиметься ВПК України.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував посилення захисту портів зброєю українського виробництва.

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