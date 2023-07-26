Зеленский объявил об усилении ПВО: где именно

Президент на совещании также заслушал отчеты разведок, СБУ и военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 26 июля об усилении ПВО там, "где сейчас больше всего нужно".

Об этом глава государства сообщил в Сети по итогам ежедневного селекторного совещания.

На совещании Зеленский заслушал текущие отчеты по поставкам оружия и боеприпасов.

"Есть усиление для нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно", – отметил президент.

Украинская военная и внешняя разведки доложили об активности врага и его ближайших планах. В СБУ доложили о ходе "последних реализаций по врагу внутри государства".

"Главком Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения. Верим в наших ребят. Работаем дальше", – резюмировал глава государства.

Напомним, по оценкам военного эксперта, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, на сегодняшний день в Украине всеми средствами ПВО удается защитить 10-15% территории. Чтобы защитить большую территорию, по мнению эксперта, следует в десять раз увеличить количество средств ПВО, которые государству передают партнеры.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украине не хватает средств для противостояния некоторым видам вооружения России, однако украинский ВПК уже производит средства, позволяющие усилить защиту портовой инфраструктуры.

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