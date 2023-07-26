Женщина унаследовала сумасшедшую сумму от родственника, о существовании которого не знала

Женщина рассказала, как думала, что ее обманывают, когда узнала, что унаследовала большую сумму от неизвестного родственника.

Об этом пишет Liverpool Echo.

Анна Филлипс унаследовала долю в 180 тысяч фунтов стерлингов (более 230 тысяч долларов) от пожилого родственника, несмотря на то, что никогда не встречалась с ним.

Джордж Андерсон из Эвертона умер в июле в 2019 году в доме престарелых в Киркби, Мерсисайд. 81-летний мужчина не составил завещания и не имел близких родственников.

Дэнни Карран, звезда сериала BBC TV "Охотники за наследниками" был вызван, чтобы разыскать давно потерянную семью.

Как оказалось, у Джорджа был один ребенок, но он так и не женился, поэтому эксперты углубились в его генеалогическое дерево. 65-летняя Анна была одним из 26 бенефициаров имущества мужчины. Она назвала эту новость "сюрреалистической".

"Я получила письмо и сразу подумала, что это мошенничество. Я никогда в жизни не слышала о нем. Потом немного позже, когда я возвращалась домой после дневного обучения, мне позвонили. Было просто сюрреалистично слышать, что я была связана с этим человеком, которого я никогда не знала, и что меня выследили как бенефициара его имущества. Это было совсем невероятно", — прокомментировала она.

Анна Филлипс с мужем / Фото: Danny Curran, Finders International

Джордж был сыном Элизабет Филлипс и Джорджа Андерсона, которые поженились в 1937 году. Его отец умер в 1969 году, а мать умерла в 1998 году.

Мать Джорджа, Элизабет Филлипс, была одним из десяти детей, четверо из которых скончались в детстве. Один из братьев Элизабет, Томас Филлипс, является дедушкой доктора Филлипса. Поэтому мать Джорджа и его дедушка были братьями и сестрами.

Она добавила: "Это такой позор, что я никогда не знала его или мы никогда не встречались. Теперь я понимаю, как я связана с ним, но сама бы никогда не поняла этого. Весь процесс помог нам восстановить связь с большой семьей, а возможность составить полное генеалогическое дерево — это действительно что-то особенное. Хотя наследие не меняет жизнь, оно, конечно, стало приятным сюрпризом.Часть мы заплатили по ипотеке в Тасмании, а затем отдали часть нашим детям. Это наследие также помогает нам на следующем этапе жизни моего мужа Роберта и моей жизни, мы намерены продолжать заниматься творчеством, заниматься искусством и музыкой, когда выйдем на пенсию и продолжим наше путешествие".

Напомним, подростки сделали выпускное платье и смокинг из скотча и выиграли 10 тысяч долларов. Они приняли участие в креативном конкурсе.

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