Женщина унаследовала сумасшедшую сумму от родственника, о существовании которого не знала

Сначала она подумала, что это мошенничество.
Женщина рассказала, как думала, что ее обманывают, когда узнала, что унаследовала большую сумму от неизвестного родственника.
Об этом пишет Liverpool Echo.
Анна Филлипс унаследовала долю в 180 тысяч фунтов стерлингов (более 230 тысяч долларов) от пожилого родственника, несмотря на то, что никогда не встречалась с ним.
Джордж Андерсон из Эвертона умер в июле в 2019 году в доме престарелых в Киркби, Мерсисайд. 81-летний мужчина не составил завещания и не имел близких родственников.
Дэнни Карран, звезда сериала BBC TV "Охотники за наследниками" был вызван, чтобы разыскать давно потерянную семью.
Как оказалось, у Джорджа был один ребенок, но он так и не женился, поэтому эксперты углубились в его генеалогическое дерево. 65-летняя Анна была одним из 26 бенефициаров имущества мужчины. Она назвала эту новость "сюрреалистической".
"Я получила письмо и сразу подумала, что это мошенничество. Я никогда в жизни не слышала о нем. Потом немного позже, когда я возвращалась домой после дневного обучения, мне позвонили. Было просто сюрреалистично слышать, что я была связана с этим человеком, которого я никогда не знала, и что меня выследили как бенефициара его имущества. Это было совсем невероятно", — прокомментировала она.
Джордж был сыном Элизабет Филлипс и Джорджа Андерсона, которые поженились в 1937 году. Его отец умер в 1969 году, а мать умерла в 1998 году.
Мать Джорджа, Элизабет Филлипс, была одним из десяти детей, четверо из которых скончались в детстве. Один из братьев Элизабет, Томас Филлипс, является дедушкой доктора Филлипса. Поэтому мать Джорджа и его дедушка были братьями и сестрами.
Она добавила: "Это такой позор, что я никогда не знала его или мы никогда не встречались. Теперь я понимаю, как я связана с ним, но сама бы никогда не поняла этого. Весь процесс помог нам восстановить связь с большой семьей, а возможность составить полное генеалогическое дерево — это действительно что-то особенное. Хотя наследие не меняет жизнь, оно, конечно, стало приятным сюрпризом.Часть мы заплатили по ипотеке в Тасмании, а затем отдали часть нашим детям. Это наследие также помогает нам на следующем этапе жизни моего мужа Роберта и моей жизни, мы намерены продолжать заниматься творчеством, заниматься искусством и музыкой, когда выйдем на пенсию и продолжим наше путешествие".
Напомним, подростки сделали выпускное платье и смокинг из скотча и выиграли 10 тысяч долларов. Они приняли участие в креативном конкурсе.
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