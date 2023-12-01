Враждебность Орбана к Украине окончательно столкнет Евросоюз в пропасть — Politico

Назревающий политический кризис может разразиться на саммите в середине декабря.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан систематически приближает Евросоюз к границе, вызывая беспокойство дипломатов, опасающихся, что его негативное отношение к Украине может окончательно отправить блок в пропасть.

Об этом пишет издание Politico.

Как пишет издание, грядущий политический кризис может разразиться на предстоящем саммите в середине декабря, когда лидерам Евросоюза предстоит принять важное решение о вступлении Украины в блок и заключить ключевое бюджетное соглашение о выделении 50 миллиардов евро для поддержки украинской экономики.

Орбан требует, чтобы весь политический и финансовый процесс был приостановлен, пока лидеры не согласятся на массовый пересмотр поддержки Киева со стороны ЕС.

Некоторые дипломаты Евросоюза расценивают высказывания Орбана как стратегию усиления давления на Европейскую комиссию. Эта организация задерживает выделение Венгрии суммы в 13 миллиардов евро из средств ЕС из-за опасений по поводу несоблюдения страной стандартов Евросоюза в области верховенства закона.

"Мы двигаемся к серьезному кризису", — сказал один из чиновников ЕС.

"Это доставляет лидерам ЕС огромную головную боль. Хотя Венгрия составляет только 2 процента населения ЕС, Орбан может взять блок в заложники, потому что он должен единогласно принимать важные стратегические решения, а они вряд ли могут быть серьезнее начала переговоров о вступлении в ЕС с Украиной", — отмечает издание.

Напомним:

Венгрия не будет поддерживать ни одно предложение Европейского Союза по поводу начала переговоров о присоединении Украины к блоку, заявил Гергей Гуяш, руководитель аппарата премьера Виктора Орбана.

По его словам, начинать официальные переговоры с Киевом о присоединении к ЕС было бы преждевременным, и Венгрия не согласится начать дискуссии во время встречи лидеров ЕС в середине декабря.

Ранее Виктор Орбан заявил, что не поддерживает продвижение переговоров о будущем членстве Украины в Европейском Союзе, дав еще раз понять, что его страна может стать главным препятствием на пути Киева по вступлению в ЕС.

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