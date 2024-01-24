Нв Сумщині пролунало 158 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 23 січня 2024 року.

Про це повідомляє Сумська ОВА у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 158 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська громади.

Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ за допомогою БПЛА (4 вибухи), мінометні обстріли (24 вибухів) та обстріл з касетного боєприпасу (6 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (45 вибухів), влучання дронів типу «FPV» (2 вибухи), обстріли з гранатометів АГС (29 вибухів) та артилерії (9 вибухів).

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Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів), гранатометів СПГ (4 вибухи), артилерії (5 вибухів), скинув ВОГ за допомогою БПЛА (2 вибухи). Також відбулося влучання дрону типу «FPV» (1 вибух).

Свеська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (11 вибухів) та артилерійський обстріл (5 вибухів).

Нагадаємо, під час вечірньої повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

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