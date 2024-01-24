У РФ судили лікарку за розповідь про онуків, які сидять під обстрілами в Україні

Жінка розповіла колегам по роботі про онуків, які живуть в Україні та щовечора ховаються у підвал. Одна із колег її "здала".

У Росії на Камчатці засуджено лікаря за розповідь про онуків, які живуть в Україні, які щовечора ховаються у підвал.

Про це пишуть російські Telegram-канали Astra та " 7х7 Горизонтальна Росія ".

Лікарку Наталію Яценко російський суд оштрафував на 30 тисяч рублів "за дискредитацію армії РФ". На жінку донесли колеги по роботі, які записали її розповідь на диктофон.

"У присутності сторонніх громадян говорила про те, що Росія є агресором щодо України, її Збройні сили напали на Україну, переступивши кордон зі зброєю, для захоплення територій Росія захопила землі, що раніше належали українцям, що її онуки майже щоночі сплять у коридорі, що в Україну прийшла асоціальна частина населення Росії, через дії яких гинуть українські діти", – йдеться у рішенні російського суду.

Яценко відмовилася свідчити проти себе і не прийшла на засідання суду.

У грудні на Камчатці оштрафували продавчиню за те, що вона включала українські пісні. На неї "донесли" інші продавці.

Раніше повідомлялося, що в Москві через українську мову співробітника охорони звинуватили в хуліганстві.

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