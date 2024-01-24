В Сумской области раздалось 158 взрывов

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 23 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 158 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Свеская громады.

Великописаревская громада: осуществлен сброс ВОГ с помощью БПЛА (4 взрыва), минометные обстрелы (24 взрывов) и обстрел из кассетного боеприпаса (6 взрывов).

Белопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (45 взрывов), попадание дронов типа «FPV» (2 взрыва), обстрелы из гранатометов АГС (29 взрывов) и артиллерии (9 взрывов).

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Краснопольская громада: враг избивал из минометов (9 взрывов), гранатометов СПГ (4 взрыва), артиллерии (5 взрывов), сбросил ВОГ с помощью БПЛА (2 взрыва). Также произошло попадание дрона типа FPV (1 взрыв).

Свеская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).

Юношеская громада: проведены минометные обстрелы (11 взрывов) и артиллерийские обстрелы (5 взрывов).

Напомним, во время вечерней воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы.

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