Стали известны последствия обстрела Харькова ракетами

В Холодногорском районе от обстрела пострадало офисное помещение, но там тоже ранены.

Российский агрессор в третий раз за вторник, 23 января, обстрелял город Харьков ракетами.

Как сообщил журналистам городской голова Игорь Терехов, два взрыва произошли в центре города, один – в Холодногорском районе. В общей сложности, по его словам, от обстрелов пострадали семь человек.

Об этом сообщает Харьковский городской совет в социальных сетях.

«В центральной части города всегда много харьковчан. И это ужасно, когда русский агрессор бьет по гражданским объектам, потому что он понимает, что здесь находятся обычные мирные люди. Есть повреждения магазинов, кафе, жилых домов. Многие люди собрались сейчас, это владельцы кафе, магазинов. Они забивают окна, вывозят товар. Конечно, они находятся в удрученном эмоциональном состоянии», — отметил Игорь Терехов.

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По словам мэра, в Холодногорском районе от обстрела пострадало офисное помещение, но там тоже ранены.

«На месте прилета работают спасатели, полицейские, коммунальщики. Потому что утром нам нужно возобновить движение транспорта, чтобы более-менее все было приведено в порядок», — подчеркнул городской голова.

Напомним, во время вечерней воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы.

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