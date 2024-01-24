У Челябінській області Росії спалахнула масштабна пожежа на фабриці

У Росії трапилася нова НС: у Челябінській області вогнеборці МНС Росії ліквідують велику пожежу.

Про це надзвичайники інформують у повідомленні у соцмережах.

За два кілометри від селища Батуринський горить покрівля меблевої фабрики. Вогнем охоплено 3600 квадратних метрів.

Загалом на місці працюють понад 60 спеціалістів та 18 одиниць техніки. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Пізніше у Челябінській області вогнеборці МНС Росії локалізували пожежу на 3600 квадратних метрах.

Нагадаємо, що раніше у РФ - низка міст опинилося під атакою невідомих безпілотників. Зокрема, звуки вибухів, за повідомленнями соцмереж та моніторингових каналів пролунали у Орлі, Тулі та Смоленську.

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