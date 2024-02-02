Венгерские фермеры начнут протест на границе с Украиной: подробности

В следующую пятницу, 9 февраля, венгерские фермеры планируют провести акцию протеста на границе с Украиной вблизи Захоня. Они выступают против продления ЕС льготного режима торговли с Украиной. В частности, по зерну.

Об этом сообщает издание Telex со ссылкой на руководителя Ассоциации объединений венгерских фермеров (Magosz) Иштвана Якаба.

Якаба заявил, что фермеры недовольны планами Еврокомиссии продлить приостановку импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС. Якобы потому, что им придется конкурировать с продукцией, производство которой "не должно учитывать никаких требований ЕС".

Союз заявил, что фермеры "поддерживают венгерское правительство, защищающее их интересы от Брюсселя".

В свою очередь, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что предложение Еврокомиссии по продлению льготного режима торговли с Украиной "не предлагает никаких решений" по вопросу украинского зерна. Именно поэтому Будапешт намерен сохранить национальный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Как сообщалось, польские фермеры снова заблокируют все пункты пропуска с Украиной. Новую забастовку планируют также начать с 10:00 9 февраля. Кроме того, блокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах по всей стране.

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