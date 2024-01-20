Движение транспорта на границе с Румынией разблокировано – ГПСУ

Румынские фермеры полностью разблокировали движение грузовиков через пункты пропуска "Порубное" и "Дьяково-Халмеу" на границе с Украиной.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня в 13:20 представители Пограничной полиции Румынии сообщили о снятии блокировки движения для грузовиков в направлении пункта пропуска "Халмеу". Пересечение границы осуществляется в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Как добавили в ГПСУ, сейчас на выезд из Украины ждут 634 грузовика, въезд в Украину ожидают 30 грузовиков.

Напомним, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку представил некоторые из первых мер, согласованных с фермерами и перевозчиками. Он подчеркнул, что протесты были оправданы.

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