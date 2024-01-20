Движение транспорта на границе с Румынией разблокировано – ГПСУ

Румынские фермеры разблокировали пункты пропуска "Порубное" и "Дьяково".
Румынские фермеры полностью разблокировали движение грузовиков через пункты пропуска "Порубное" и "Дьяково-Халмеу" на границе с Украиной.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Сегодня в 13:20 представители Пограничной полиции Румынии сообщили о снятии блокировки движения для грузовиков в направлении пункта пропуска "Халмеу". Пересечение границы осуществляется в обычном режиме", — говорится в сообщении.
Как добавили в ГПСУ, сейчас на выезд из Украины ждут 634 грузовика, въезд в Украину ожидают 30 грузовиков.
Напомним, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку представил некоторые из первых мер, согласованных с фермерами и перевозчиками. Он подчеркнул, что протесты были оправданы.
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