Рух транспорту на кордоні з Румунією розблоковано – ДПСУ

Румунські фермери повністю розблокували рух вантажівок через пункти пропуску "Порубне" та "Дякове-Халмеу" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні о 13:20 представники Прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Халмеу". Перетин кордону здійснюється в звичному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як додали в ДПСУ, наразі на виїзд з України перебуває 634 вантажівки, на в’їзд до України очікують 30 вантажівок.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку представив деякі з перших заходів, погоджених із фермерами та перевізниками. Він підкреслив, що протести були виправдані.

Читайте також провідні новини дня: