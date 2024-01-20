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Рух транспорту на кордоні з Румунією розблоковано – ДПСУ

Рух транспорту на кордоні з Румунією розблоковано – ДПСУ

Пункт пропуску / Фото: Державна прикордонна служба України

Румунські фермери розблокували пункти пропуску "Порубне" та "Дякове".

Румунські фермери повністю розблокували рух вантажівок через пункти пропуску "Порубне" та "Дякове-Халмеу" на кордоні з Україною.   

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні о 13:20 представники Прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Халмеу". Перетин кордону здійснюється в звичному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як додали в ДПСУ, наразі на виїзд з України перебуває 634 вантажівки, на в’їзд до України очікують 30 вантажівок. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку представив деякі з перших заходів, погоджених із фермерами та перевізниками. Він підкреслив, що протести були виправдані.

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