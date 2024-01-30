Сколько процентов беженцев хотят вернуться в Украину: потрясающие данные от ООН

В ООН считают, что украинскому правительству нужна хорошая стратегия по возвращению своих граждан из-за границы.

По последним опросам ООН, от 60-80% беженцев из Украины хотят вернуться домой.

Такую цифру привел Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью Укринформу.

По его словам, ООН ежегодно или шесть месяцев проводят большие опросы среди беженцев.

"Процент беженцев, которые говорят нам, что хотят вернуться в Украину, все еще очень высок – 60-80%. Как мы их поддержим? Поскольку продолжается война, многие говорят, что не могут вернуться, но мы должны думать, как помочь людям это сделать. Мы не хотим никого заставлять. И даже по возвращении дела у беженцев не будут такими радужными. Правительству нужна хорошая стратегия в этом вопросе", — подчеркнул он.

Он добавил, что на сегодня в Европе находятся более 6 миллионов беженцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что Норвегия ужесточит условия пребывания для украинцев.

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