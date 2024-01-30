Норвегия усугубит условия пребывания для украинцев: что известно

В Норвегии на сегодняшний день не хватает ресурсов для того, чтобы обеспечивать надлежащие условия всем, кто в этом нуждается. Речь идет прежде всего об украинских беженцах.

Об этом пишет Schengen Visa Info.

Министр труда и социальной интеграции Норвегии Тонье Бренна и министер юстиции Эмили Мель заявили об изменениях для украинских беженцев. Ожидается, что им уменьшат финансовую помощь. Речь идет о тех украинцах, которые живут в частных домах.

"Для того чтобы получить единовременную финансовую помощь в размере 93 000 крон (это 8 200 евро), нужно проживать в Норвегии минимум год", — отмечают в сообщении.

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Уменьшится помощь и для семейных пар, у которых нет детей — они будут получать ориентировочно на 6 000 крон в месяц.

Как пояснили в Норвегии, такие меры необходимы для контроля потока беженцев в страну.

"Правительство считает, что мы должны усилить программу и уровень выплат, чтобы обеспечить контроль над потоком беженцев. Мы не должны допустить, чтобы давление на муниципалитеты стало настолько высоким, чтобы поддержка помощи Украине была подвергнута сомнению", — добавила чиновник.

Тем временем беженцев из Украины продолжают поощрять интеграцию.

"Правительство страны также считает целесообразным привязать предоставление определенных услуг и соцвыплат украинским переселенцам до времени их пребывания в стране. Пока это предложение на стадии обсуждения, поэтому никакой конкретики нет", — заявили там.

Несмотря на это, на днях Сеть всколыхнула заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что было бы лучше, если бы европейская соцпомощь для беженцев приходила в бюджет Украины.

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