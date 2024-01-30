Норвегія посилить умови перебування для українців: що відомо

Зменшиться допомога, зокрема, для сімейних пар, які не мають дітей.

У Норвегії на сьогодні бракує ресурсів для того, шоб забезпечувати належні умови всім, хто цього потребує. Йдеться насамперед про українських біженців.

Про це пише Schengen Visa Info.

Міністерка праці й соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренна та міністерка юстиції Емілі Мель заявили про зміни для українських біженців. Очікується, що їм зменшать фінансову допомогу. Йдеться про тих українців, які мешкають у приватних помешканях.

"Для того, щоб отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 93 000 крон (це 8 200 євро), потрібно проживати в Норвегії мінімум рік", - зазначають в повідомленні.

Зменшиться допомога і для сімейних пар, які не мають дітей - вони отримуватимуть орієнтовно на 6 000 крон на місяць.

Як пояснили у Норвегії, такі заходи необхідні для контролю потоку біженців до країни.

"Уряд вважає, що ми повинні посилити програму і рівень виплат, щоб забезпечити контроль над потоком біженців. Ми не повинні допустити, щоб тиск на муніципалітети став настільки високим, щоб підтримка допомоги Україні була поставлена під сумнів", – додала урядовиця.

Тим часом біженців з України продовжують заохочувати до інтеграції.

"Уряд країни також вважає за доцільне прив'язати надання певних послуг і соцвиплат українським переселенцям до часу їхнього перебування в країні. Поки що ця пропозиція на стадії обговорення, тому жодної конкретики немає", - заявили там.

Попри це, днями Мережу сколихнула заява президента України Володимира Зеленського про те, що було б краще, якби європейська соцдопомога для біженців приходила в бюджет України.

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