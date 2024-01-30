Скільки відсотків біженців хочуть повернутися до України: приголомшливі дані від ООН

В ООН вважають, що українському уряду потрібна хороша стратегія щодо повернення своїх громадян із-за кордону.
За останніми опитуваннями ООН, від 60-80% біженців із України хочуть повернутися додому.
Таку цифру навів Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді в інтерв'ю Укрінформ.
За його словами, ООН кожні рік або шість місяців проводять великі опитування серед біженців.
"Відсоток біженців, які говорять нам, що хочуть повернутися в Україну, все ще надзвичайно високий – 60-80%. Як ми їх підтримаємо? Оскільки триває війна, багато з них кажуть, що не можуть повернутися, але ми повинні думати, як допомогти людям це зробити. Ми не хочемо нікого змушувати. І навіть після повернення справи в біженців не будуть такими райдужними. Уряду потрібна хороша стратегія в цьому питанні", - наголосив він.
Він додав, що станом на зараз в Європі перебувають понад 6 мільйонів біженців.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Норвегія посилить умови перебування для українців.
- Гучне інтервʼю Зеленського: мобілізація, скандали з ТЦК, кінець війни і дещо особисте
- Якщо Путін переможе: ще у двох країнах претендують на землі України
- Загадкова хвороба "Х": інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла про нову світову загрозу