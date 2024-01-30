Скільки відсотків біженців хочуть повернутися до України: приголомшливі дані від ООН

За останніми опитуваннями ООН, від 60-80% біженців із України хочуть повернутися додому.

Таку цифру навів Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді в інтерв'ю Укрінформ.

За його словами, ООН кожні рік або шість місяців проводять великі опитування серед біженців.

"Відсоток біженців, які говорять нам, що хочуть повернутися в Україну, все ще надзвичайно високий – 60-80%. Як ми їх підтримаємо? Оскільки триває війна, багато з них кажуть, що не можуть повернутися, але ми повинні думати, як допомогти людям це зробити. Ми не хочемо нікого змушувати. І навіть після повернення справи в біженців не будуть такими райдужними. Уряду потрібна хороша стратегія в цьому питанні", - наголосив він.

Він додав, що станом на зараз в Європі перебувають понад 6 мільйонів біженців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Норвегія посилить умови перебування для українців.

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