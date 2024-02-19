Чому Україна почала частіше збивати російські літаки: думки експертів

Шість збитих російських літаків за три дні — чому українська ППО раптом активізувалася.

Українські військові від 17 лютого збили шість літаків російської тактичної авіації. Це може бути пов'язано з тим, що ворожі пілоти "знахабніли".

Таку думку висловили військовий експерт Олексій Гетьман та Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в коментарі РБК-Україна.

"Сказати важко з чим це (різке зростання кількості збитих літаків, - ред.) пов'язано. Причин може бути кілька. Наприклад, їхні літаки знахабніли і перестали боятися залітати в зону, де можуть працювати наші зенітно-ракетні комплекси. ЗРК постійно переміщаються, вони не знають, де вони знаходяться. Хоча всім нам хотілося б, щоб по них відпрацювали F-16", - припустив Гетьман.

За його словами, росіяни усвідомили, що тактика ударів керованими авіаційними бомбами ефективніша за наземні атаки з танковими групами. Тому на тлі відчутних втрат можуть бути ухвалені нові рішення.

Водночас, Олександр Коваленко припустив, що російська активність у повітрі може знизитися.

"Вони можуть трохи знизити активність своєї тактичної авіації, але все одно повернуться до польотів. Тому що для них життєво важливо використовувати КАБи на лінії бойового зіткнення, це саме те, що допомагає розкривати наші оборонні рубежі. Якщо вони не використовуватимуть їх, вони не матимуть жодної переваги", - пояснив експерт.

Україна знищує російські літаки

ЗСУ 17 лютого знищили три російські літаки - два Су-34 та один Су-35 на сході України. За даними головнокомандувача Сирського, літаки "приземлили", коли вони атакували позиції Сил оборони України.

Наступного дня, 18 лютого, стало відомо, що підрозділи Повітряних Сил збили ще один російський винищувач Су-34.

19 лютого Повітряні сили також поділилися позитивними новинами - на східному напрямку впало ще два російські винищувачі – Су-34 та Су-35.

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