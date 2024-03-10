В Украине некоторые категории пенсионеров могут получить помощь ООН: детали

Получить помощь могут пенсионеры, проживающие в регионах активных или возможных военных действий.

В Украине части пенсионеров оказывается денежная помощь из средств Всемирной продовольственной программы ООН. Речь идет о части населения из внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Как стало известно, перечень получателей выплат определяется с учетом информации, содержащейся в базах данных ПФУ. В то же время, период, в течение которого предоставляется ежемесячная дополнительная денежная помощь, зависит от финансирования проекта.

Право на получение дополнительной денежной помощи имеют пенсионеры:

получающие пенсию в размере менее 3250 грн (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой помощи, сумм индексации и т.п.);

проживающих на территориях активных или возможных боевых действий;

не получавших с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций или пособий на жительство ВПЛ.

В то же время выплата дополнительного пособия прекращается, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.

Кроме того, получить помощь могут пенсионеры, проживающие в регионах активных или возможных военных действий:

Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

Сама же выплата производится следующим способом:

для пенсионеров, получающих пенсии на банковскую карту путем перечисления средств – на их банковские счета;

для пенсионеров, получающих пенсию через АО "Укрпочта" – с января 2024 года путем выплаты через отделение почтового оператора.

Помощь выплачивают в соответствии с постановлением Кабмина от 28 июля 2023 г. о реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта относительно дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения.

Напомним, с 1 марта украинцам перечислят страховые выплаты.

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