США пропонують передати Україні південнокорейські снаряди - ЗМІ

В умовах критичної нестачі в Україні артснарядів, США могли б звернутися за ними до Південної Кореї. Йдеться про передання боєприпасів калібру 105 мм, від яких Сеул поступово відмовляється.

Про це заявили фахівці вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, пише Yonhap.

Зазначається, що Південна Корея, яка переводить свою артилерію зі 105-міліметрів на більш потужні платформи калібру 155 міліметрів, не зможе передавати 155-міліметрові снаряди через зростаючі загрози з боку КНДР.

"Південна Корея може мати близько 3,4 мільйона 105-міліметрових артснарядів, сумісних з усіма 105-міліметровими гаубицями, якими володіє Україна (британські L119 та американські М101)", - йдеться в повідомленні.

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Також, за словами експертів, передання 105-міліметрових снарядів не зашкодить бойовій готовності південнокорейської армії, зокрема, через те, що наразі на озброєнні країни артилерія цього калібру становить менше ніж 30%.

Раніше Південна Корея раніше надала США боєприпаси за умови, що останні будуть їхнім "кінцевим користувачем".

Також ми повідомляли, що Ісландія виступила з підтримкою ідеї Чехії щодо закупівлі боєприпасів для нашої країни. Держава інвестуватиме в придбання снарядів для артилерії.

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