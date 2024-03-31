Удар дронами по Одесчине: без электроэнергии остались 10 тысяч абонентов

Оккупационная армия России в ночь на 31 марта атаковала беспилотниками Одессу и область. Под прицелом врага снова была энергетическая инфраструктура. В результате удара поврежден объект энергетики, без электроэнергии остались 10 тысяч абонентов г.Одессы и Одесского района.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"8 ударных беспилотников удалось уничтожить нашим силам ПВО. Однако падение обломков сбитого дрона повлекло пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов. Пожар был оперативно ликвидирован. К счастью, люди не пострадали", — рассказал он.

Кипер добавил, что восстановительные работы продолжаются.

Напомним, ночью оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине. Они выпустили и дроны и ракеты. ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке.

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