В Украине ремонтируют гаубицы М777 и используют для этого украинские запчасти.

Украина получила от союзников не менее 190 единиц гаубиц M777. К 2023 году благодаря точности они стали одним из лучших крупнокалиберных орудий Украины.

Об этом пишет издание Forbes.

Боеприпасы наконец-то начали поставлять — и Украина готовит свои большие пушки. Готовятся гаубицы М777, которые преимущественно предоставили из США. К тому же, их ремонтируют в Украине и с помощью украинских запчастей.

По словам главкома Александра Сырского, производство некоторых деталей было налажено в Украине. Для обновления каждой единицы гаубицы М777 используется 40% деталей и запасных частей отечественных предприятий.

Это важно, потому что после отправки поврежденного оружия иностранного производства для ремонта в другие страны его возврат затянулся на месяцы. Так, у украинских бригад возник дефицит танков Leopard 2.

Украина получила от союзников, включая США, по меньшей мере, 190 единиц M777. К 2023 году пятитонные гаубицы, рассчитанные на экипаж из пяти человек, стали одними из лучших крупнокалиберных орудий Украины. Все благодаря точности, как сказал один из украинских стрелков.

За 25 месяцев упорных боев россияне уничтожили — в основном с помощью беспилотников и контрбатарейной борьбы — 44 украинских М777 и повредили еще 38. Это сократило почти вдвое количество M777 на передовой, пишет издание.

Нехватка гаубиц – не самая большая проблема украинского артиллерийского корпуса.

Без американских боеприпасов количество выстреливаемых боеприпасов украинской артиллерии от 10 000 сократилось до 2000 за день.

Но все же республиканцы, возможно, наконец-то станут на сторону демократической Украины, а не авторитарной России, отмечают журналисты. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон все же пообещал вынести на голосование вопрос о новой помощи Украине на апрель.

"Если это произойдет, правительство США может в срочном порядке отправить в Украину сотни тысяч снарядов. Они могут начать поступать одновременно с минимум миллионом снарядов, закупленных для Украины консорциумом под руководством Чехии. Украина также получила последние несколько сотен тысяч из миллионов снарядов, которые Евросоюз обещал в прошлом году", — пишут журналисты.

Напомним, в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артснарядов, которые могли бы доставить в Украину. Политик уточнил, что боеприпасы можно доставить через несколько недель, но для этого нужно финансирование. К покупке, кроме Чехии, присоединились еще 18 стран.

На днях президент Чехии объявил, что поставки украинским военным артиллерийским боеприпасам начнутся в течение нескольких недель.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Чехии сделал новое заявление о возможном присутствии в Украине войск НАТО.

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