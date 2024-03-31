Удар дронами по Одещині: без електроенергії залишись 10 тисяч абонентів

Окупаційна армія Росії у ніч проти 31 березня атакувала безпілотниками Одесу та область. Під прицілом ворога знову була енергетична інфраструктура. Внаслідок удару пошкоджено об'єкт енергетики, без електроенергії залишились 10 тисяч абонентів м.Одеси та Одеського району.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"8 ударних безпілотників вдалося знищити нашим силам ППО. Проте падіння уламків збитого дрону спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу було оперативно ліквідовано. На щастя, люди не постраждали", - розповів він.

Кіпер додав, що відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, вночі окупанти вчинили комбіновану атаку по Україні. Вони випустили і дрони, і ракети. ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про нічну атаку.

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