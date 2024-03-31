На Житомирщині поїзд розчавив 17-річну дівчину

Вона померла від отриманих травм на місці.

У селі Чорнорудка Бердичівського району під колесами поїзда загинула 17-річна місцева жителька, яка перебігала залізничний переїзд.

Про це повідомила поліція Житомирської області.

Близько 21:50 пасажирський електропоїзд, що прямував до Козятина, наїхав на дівчину, яка перебігала переїзд. У результаті вона отримала травми, несумісні з життям.

Усі обставини події слідчі поліції з'ясовують у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Нагадаємо, у Львівській області поїзд збив жінку, яка переходила колії. Медики не змогли врятувати їй життя.

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