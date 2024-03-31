На Житомирщине поезд раздавил 17-летнюю девушку

Она скончалась от полученных травм на месте.

В селе Чернорудка Бердичевского района под колесами поезда погибла 17-летняя местная жительница, которая проходила железнодорожный переезд.

Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Около 21:50 пассажирский электропоезд, следовавший в Казатин, наехал на девушку, которая проходила переезд. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Все обстоятельства происшествия следователи выясняют в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Напомним, во Львовской области поезд сбил женщину, которая переходила колеи. Медики не смогли спасти ей жизнь.

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