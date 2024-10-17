Чтобы добиться своего, они пойдут на все: самые хитрые знаки зодиака

Да, иногда хитрость помогает достичь своей цели и избежать кучи неприятностей. Однако эти знаки зодиака пользуются ею постоянно, несмотря на то, что могут кому-то причинить боль или неприятности. Рассказываем, кто из представителей зодиакального круга постоянно пользуется хитростью, чтобы добиться своего.

Скорпион

С этими представителями зодиакального круга следует быть очень осторожными, они привыкли работать "за кулисами" – тихо и незаметно. Если Скорпион что-нибудь задумал, он обязательно воплотит свой план в жизнь, даже если это кому-то не нравится. Скорпионы никогда не отступаются от своего, поэтому хитрость для них – инструмент, который помогает им получать желаемое.

Близнецы

Это коммуникабельный знак зодиака, который может склонить кого-либо на свою сторону. Близнецы – талантливые сплетники, что играет им на руку. Они в любой момент могут воспользоваться пикантной информацией, чтобы получить желаемое. Поэтому не стоит доверять Близнецам свои секреты, даже если это ваш друг или родственник, ведь неизвестно, когда ваша тайна может быть использована против вас.

Водолей

Водолеи – врожденные лжецы, они могут придумать кучу историй и заставят поверить в них даже видавшего виды скептика. Если другие знаки зодиака хитрят, потому что им это выгодно, то Водолеям врать и манипулировать доверием просто нравится. Таким образом они возвышаются над другими и получают от этого большое наслаждение. Все же иногда Водолей может использовать хитрость себе на пользу, если это касается работы. Но потом обязательно скажет, что он делал это исключительно для успеха компании.

Весы

Этот знак зодиака обладает развитыми ораторскими способностями. Благодаря своему умению убеждать Весы могут запудрить мозг любому. За это отвечает тот, кто поверил сказкам, потому что Весы никогда не признают своей лжи. Это знак зодиака, который считает, что ему позволено все в этой жизни и за это ему ничего не будет. Так что другим приходится либо принимать это, либо просто обходить Весов десятыми дорогами.

Читайте также:

Астрологи назвали самых красивых детей по знаку зодиака: их привлекательность очаровывает

Какие знаки зодиака оберегают высшие силы: их всегда будут защищать и поддерживать

Эти знаки зодиака зарабатывают больше всех: им даются все возможности для успеха и богатства.