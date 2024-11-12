Жорин ответил, как относится к идее расформировать ТЦК

По мнению Жорина, проблема не в самой структуре ТЦК, а в ее коррумпированности.

Идея расформировать ТЦК и ввести какую-то новую гражданскую структуру – "пустой популизм, недостойный обсуждения".

Такое мнение высказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

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"Вместо того чтобы решить проблему, хотят создать новую. В виде новой структуры, с х** знает каким статусом и принципами работы. Каким образом, на каких основаниях она будет мобилизовывать людей, неясно", — отметил военный.

По его мнению, проблема заключается не в самой структуре под названием ТЦК, а в ее коррумпированности. Поэтому Жорин призвал власть имущих бороться с коррупцией, а не придумывать новые учреждения, которые, по его мнению, будут "столь же коррумпированы, еще и абсолютно неэффективны".

Ранее нардепка Юлия Яцик рассказала, что в Украине хотят расформировать ТЦК и создать более 10 бригад из их работников. Нардеп Юрий Камельчук также высказался за расформирование Территориальных центров комплектования из-за их "неэффективности и некомпетентности".

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