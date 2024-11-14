Зустріч Байдена і Трампа в Білому домі: що говорили про Україну

Президент США Джо Байден у середу, 13 листопада, просив свого наступника Дональда Трампа про підтримку України під час їхньої розмови в Білому домі, яка тривала майже дві години.

Про це повідомив радник президента з національної безпеки США Джейк Салліван, передає агентство Reuters.

“Байден підкреслив, що, на його думку, подальша підтримка України Сполученими Штатами відповідає інтересам нашої національної безпеки", - сказав він на пресконференції після переговорів.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр назвала зустріч "дуже сердечною" і "неймовірно змістовною", додавши, що обговорювалися "важливі питання національної безпеки і внутрішньої політики, з якими стикаються країна і світ".

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Вона також зазначила, що обраний президент Дональд Трамп підготував “детальний список питань” до чинного президента Джо Байдена.

У коментарі виданню The New York Post обраний президент Дональд Трамп сказав, що він і президент Байден “обидва були дуже раді бачити один одного” та додав, що це “справді була хороша зустріч”.

Трамп зауважив, що вони з Байденом обговорювали два питання, щодо яких у них були розбіжності в минулому: війна в Україні, яку Трамп пообіцяв припинити майже відразу після вступу на посаду, і триваюча війна на Близькому Сході.

“Я хотів — я запитав його погляди, і він мені їх дав. Я хотів знати, що він думає про ситуацію, в якій ми перебуваємо. І він повідомив їх мені, він був дуже добрий”, - зауважив обраний президент.

Окрім того, президенти обговорювали перехід влади 20 січня, і Трамп запевнив, що він відбувається “дуже гладко”, а між його командою та чинною адміністрацією Білого дому “дуже, дуже хороші стосунки”.

Трамп також повідомив, що сподівається ще раз побачити Байдена безпосередньо перед своєю інавгурацією, на якій чинний президент від Демократичної партії вже пообіцяв бути присутнім.

Нагадаємо, президент США Джо Байден зустрівся з новообраним президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.

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