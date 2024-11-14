Встреча Байдена и Трампа в Белом доме: что говорили об Украине

Президент США Джо Байден в среду, 13 ноября, просил своего преемника Дональда Трампа о поддержке Украины во время их разговора в Белом доме, который длился почти два часа.

Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает агентство Reuters.

"Байден подчеркнул, что, по его мнению, дальнейшая поддержка Украины Соединенными Штатами отвечает интересам нашей национальной безопасности", — сказал он на пресс-конференции после переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала встречу "очень сердечной" и "невероятно содержательной", добавив, что обсуждались "важные вопросы национальной безопасности и внутренней политики, с которыми сталкиваются страна и мир".

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Она также отметила, что избранный президент Дональд Трамп подготовил "подробный список вопросов" к действующему президенту Джо Байдену.

В комментарии изданию The New York Post избранный президент Дональд Трамп сказал, что он и президент Байден "оба были очень рады видеть друг друга" и добавил, что это "действительно была хорошая встреча".

Трамп отметил, что они с Байденом обсуждали два вопроса, по которым у них были разногласия в прошлом: война в Украине, которую Трамп пообещал прекратить почти сразу после вступления в должность, и продолжающаяся война на Ближнем Востоке.

“Я хотел – я спросил его взгляды, и он мне их дал. Я хотел знать, что он думает о ситуации, в которой мы находимся. И он сообщил их мне, он был очень добр”, - отметил избранный президент.

Кроме того, президенты обсуждали переход власти 20 января, и Трамп заверил, что он происходит "очень гладко", а между его командой и действующей администрацией Белого дома "очень хорошие отношения".

Трамп также сообщил, что надеется еще раз увидеть Байдена прямо перед своей инаугурацией, на которой действующий президент от Демократической партии уже пообещал присутствовать.

Напомним, президент США Джо Байден встретился с новоизбранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

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