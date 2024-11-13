Трамп встретился с Байденом в Белом доме: детали встречи

Встреча длилась чуть менее двух часов.

Президент США Джо Байден встретился с новоизбранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Об этом пишут Reuters и Голос Америки.

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Байден сказал Трампу, что надеется на "плавный переход" власти в январе 2025 года.

"Мы с нетерпением ждем, как мы уже сказали, плавного перехода, сделаем все возможное, чтобы убедиться, что вы удовлетворены тем, что вам нужно, – сказал Байден. – Добро пожаловать, добро пожаловать обратно".

В свою очередь Трамп поблагодарил Байдена.

"Политика – это жестко, и во многих случаях это не очень хороший мир, но сегодня он хорош. Я очень ценю такой плавный переход, такой, который будет максимально плавным. Я очень ценю это, Джо. Спасибо", – сказал он.

Вместе с Джо Байденом Дональда Трампа в Белом доме встретила первая леди Джилл Байден. Она посылала официальное приглашение и будущей первой леди Мелании Трамп, но, по информации СМИ, последняя отказалась от встречи.

Руководитель аппарата Белого дома Джефф Зинтс и будущая глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс также были на встрече с Байденом и Трампом.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в минувшие выходные, что Байден и Трамп рассмотрят вопросы внутренней и внешней политики.

Байден "проучил" Трампа

Избранный президент Дональд Трамп и действующий президент Джо Байден – давние политические соперники. Заметим, что в свое президентство Трамп отказался встречаться с Байденом и просто оставил ему письмо в Белом доме.

Таким образом, после проигрыша на выборах 2020 года Трамп нарушил две традиции, которые демонстрируют мирную передачу власти американской демократией.

Во-первых, он отказался пригласить тогдашнего избранного президента Байдена в Белый дом в течение нескольких недель после гонки, утверждая, что не проиграл. Впоследствии он пропустил инаугурацию Байдена, покинув Вашингтон всего за несколько часов до начала церемонии.

Перед днем ​​выборов Белый дом заявил, что Байден посетит инаугурацию независимо от того, кто победит.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп вскоре назначит спецпредставителя по Украине для переговоров о завершении войны.

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