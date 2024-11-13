Трамп встретился с Байденом в Белом доме: детали встречи

Встреча длилась чуть менее двух часов.
Президент США Джо Байден встретился с новоизбранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.
Об этом пишут Reuters и Голос Америки.
Байден сказал Трампу, что надеется на "плавный переход" власти в январе 2025 года.
"Мы с нетерпением ждем, как мы уже сказали, плавного перехода, сделаем все возможное, чтобы убедиться, что вы удовлетворены тем, что вам нужно, – сказал Байден. – Добро пожаловать, добро пожаловать обратно".
В свою очередь Трамп поблагодарил Байдена.
"Политика – это жестко, и во многих случаях это не очень хороший мир, но сегодня он хорош. Я очень ценю такой плавный переход, такой, который будет максимально плавным. Я очень ценю это, Джо. Спасибо", – сказал он.
Вместе с Джо Байденом Дональда Трампа в Белом доме встретила первая леди Джилл Байден. Она посылала официальное приглашение и будущей первой леди Мелании Трамп, но, по информации СМИ, последняя отказалась от встречи.
Руководитель аппарата Белого дома Джефф Зинтс и будущая глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс также были на встрече с Байденом и Трампом.
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в минувшие выходные, что Байден и Трамп рассмотрят вопросы внутренней и внешней политики.
Байден "проучил" Трампа
Избранный президент Дональд Трамп и действующий президент Джо Байден – давние политические соперники. Заметим, что в свое президентство Трамп отказался встречаться с Байденом и просто оставил ему письмо в Белом доме.
Таким образом, после проигрыша на выборах 2020 года Трамп нарушил две традиции, которые демонстрируют мирную передачу власти американской демократией.
Во-первых, он отказался пригласить тогдашнего избранного президента Байдена в Белый дом в течение нескольких недель после гонки, утверждая, что не проиграл. Впоследствии он пропустил инаугурацию Байдена, покинув Вашингтон всего за несколько часов до начала церемонии.
Перед днем выборов Белый дом заявил, что Байден посетит инаугурацию независимо от того, кто победит.
Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп вскоре назначит спецпредставителя по Украине для переговоров о завершении войны.
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