Гражданских можно приобщить к сбитию вражеских "Шахедов" — ветеран АТО

Работу выездной мобильной группы, сбивающей вражеские дроны, можно поручить гражданским.

Об этом заявил ветеран АТО, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью LIGA.net.

"Вы когда-то видели в реальности, как сбивают "Шахеды"?.. Это пикап, на нем стоит или "Браунинг" (Browning — крупнокалиберный пулемет — ред.), или я когда-то видел спарку "Максимов" (станковый пулемет Максима — ред." .)... Ясно, что командовать действиями групп должны военные. Но ведь вы понимаете, сколько людей нужно для того, чтобы командовать, а сколько есть людей каждый день в сотнях этих мобильных групп?.. Работу выездной группы абсолютно можно поручить гражданским", — сказал Дикий.

Он добавил, что приказы эти группы должны получать от воздушных сил ВСУ.

Напомним, в ночь на 13 ноября утром в результате ракетных обстрелов Киевщины было разрушено здание, повлекшее пожар. Спасатели быстро ликвидировали огонь.

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