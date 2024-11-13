Цивільних можна долучити до збиття ворожих "Шахедів" — ветеран АТО

Роботу виїзної мобільної групи, яка збиває ворожі дрони, можна доручити цивільним.

Про це заявив ветеран АТО, екскомандир роти батальону Айдар Євген Дикий в інтерв’ю для LIGA.net.

"Ви колись бачили в реальності, як збивають "Шахеди"?.. Це пікап, на ньому стоїть або "Браунінг" (Browning — великокаліберний кулемет — ред.), або, я колись бачив спарку "Максимів" (станковий кулемет Максима — ред.)... Ясно, що командувати діями груп мають військові. Але ж ви розумієте, скільки людей потрібно для того, щоб командувати, а скільки є людей щодня в сотнях цих мобільних груп?.. Роботу виїзної групи абсолютно можна доручити цивільним", — сказав Дикий.

Він додав, що накази ці групи мають отримувати від Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч проти 13 листопада вранці внаслідок ракетного обстрілу Київщини було зруйновано будівлю, що спричинило пожежу. Рятувальники швидко ліквідували вогонь.

Читайте також: