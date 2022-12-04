Дочь Поляковой насмешила забавное видео с мамой, где певица изображена без макияжа в пижаме

Дочь певицы Оли Поляковой – Мария – порадовала поклонников шутливым контентом.

В частности, Маша присоединилась к тренду в TikTok и сняла забавное видео с мамой. В ролике дочь Поляковой показывает, что певица спрашивает ее: "Зачем тебе концерт Поляковой? Она есть у нас дома!".

После этих слов Маша переводит камеру на звездную маму и показывает, как выглядит исполнительница дома.

На видео Оля изображена в пижаме в постели, без макияжа и с растрепанными волосами.

В комментариях подписчики с юмором отреагировали на шутливое видео. Некоторые отметили, что Полякова в домашней одежде выглядит великолепно, а некоторые же напомнили, что Мария крайне похожа на свою звездную маму: "даже лучше, чем на сцене, природная красота", "какие вы похожие", "крашиха, вы не понимаете – это стиль "по-домашнему".

Отметим, Оля Полякова и сама не прочь присоединиться к трендам в социальных сетях. Недавно исполнительница повторила легендарный танец главной героини из сериала "Уэнздей".

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