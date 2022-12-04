Погода в Украине на 5 декабря: ночной мороз и сильный ветер

Завтра, 5 декабря, в Украине будет холодно, но без осадков.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В Киеве завтра без осадков, а на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут -8 -6 градусов мороза, а днем -4 -2.

В северных областях и в Карпатах на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, а в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях и на юге страны ночью будет колебаться от -4 до +1, а днем от -1 до +4.

На Закарпатье днем +2+7 тепла. На остальной территории ночью прогнозируется 5-10 градусов мороза (в восточных и северо-восточных областях до -13), днем в пределах -6 -1.

Ранее синоптик Владимир Деркач говорил, что первый месяц зимы будет меняющимся — похолодание будет чередоваться с оттепелями. В начале декабря будет холодно, особенно ночью, говорит народный синоптик. Затем температура несколько повысится, а дальше снова придет похолодание, которое усилится до 20 декабря, отметил Владимир Деркач. После этого, менее чем через неделю, придет оттепель.

В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух вообще прогнозирует, что зима 2022-2023 годов будет теплой.

Зима уже здесь: Киев будет почти сутки засыпать снегом

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