Погода в Україні на 5 грудня: нічний мороз та сильний вітер

Від понеділка погодні умови в Україні різко зміняться.

Завтра, 5 грудня, в Україні буде холодно, але без опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У Києві завтра без опадів, а на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -8 -6 градусів морозу, а вдень -4 -2.

В північних областях та в Карпатах на дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, а в південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в західних областях та на півдні країни вночі коливатиметься від -4 до +1, а вдень від -1 до +4.

На Закарпатті вдень +2 +7 тепла. На решті території вночі прогнозують 5-10 градусів морозу (в східних та північно-східних областях до -13), вдень в межах -6 -1.

Раніше синоптик Володимир Деркач говорив, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами. Так, на початку грудня буде холодно, особливо вночі, говорить народний синоптик. Потім температура дещо підвищиться, а далі знову прийде похолодання, яке посилиться до 20 грудня, каже Володимир Деркач. Після цього, менше ніж за тиждень, прийде відлига.

Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух взагалі прогнозує, що зима 2022-2023 років буде теплою.

Зима вже тут: Київ майже добу засипатиме снігом

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