Дружина Віктора Павліка обурилася через одну із клінік Києва: "Хамовите ставлення до пацієнтів"

Дружина співака Віктора Павліка - блогерка Катерина Реп'яхова – розповіла про прикрий інцидент, який з нею нещодавно трапився.

Катя привезла до однієї з приватних клінік Києва свою маму, де жінці мали зробити мамографію. Утім, у закладі був відсутній Інтернет-зв'язок, через що процедуру неможливо було виконати.

Реп'яхова обурилася в Instagram-stories, що її завчасно про це не попередили, адже вона телефонувала на гарячу лінію клініки, і її запевнили, що зможуть прийняти.

"Їхали сюди годину. Перед тим, як виїжджали, зателефонували на гарячу лінію і сказали, що ми запізнюємося на 10 хвилин. Приїхали ми, прийшли з мамою, а нам кажуть: "Вибачте, але у нас немає Інтернету, ми мамографію зробити не можемо". Світло є, Інтернету немає… І в клініці такого рівня не зробити якийсь незалежний Інтернет? Хамовите ставлення до пацієнтів. Мама і так хворіє! А ви ще й "допомогли", - поскаржилася Катя.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка звернулася до клініки з проханням вирішити це питання і у таких випадках попереджати пацієнтів заздалегідь.

"Якби ми не зателефонували перед виїздом на гарячу лінію, це б ще якось могли це виправдати. Коли ми записувалися, ви мали попередити, що у нас немає генераторів, і якщо ви приїдете, а світла немає – ми вам не зможемо надати послуги. Але, коли ми виїжджали, то зателефонували і сказали, що ми запізнюємося. Нам сказали: "Добре, приїжджайте не на 15:00, а на 15:15". Ми приїжджаємо на 15:15 і нам кажуть: "Вибачте, у нас вже три години немає світла". Так, може, треба якось налагодити контакт клініки з гарячою лінією", - додала Катя.

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