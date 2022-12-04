Терор прикордонних територій: на Сумщині за добу зафіксовано 12 "прильотів" ворожих снарядів

Ворог продовжує тероризувати прикордонні території. Так, на Сумщині за добу зафіксовано три обстріли, 12 "прильотів" ворожих снарядів.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазнала обстрілу Есманська територіальна громада Шосткинського району. Пошкоджено інфраструктуру.

Постраждалих у разі обстрілу немає.

Актуальна ситуація на Сумщині: що відомо

Ворог майже цілодобово обстрілює прикордонні території Сумської області. Так, 1 грудня росіяни випустили по прикордонню області 110 снарядів та мін. Постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади.

В Білопільській громаді росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (35 "прильотів") міську лікарню. Загинув 15-річний хлопець. Пошкоджено приміщення лікарні.

22 листопада росіяни випустили близько 100 снарядів по Сумській області, внаслідок чого сталося багато руйнувань та було пошкоджено ЛЕП.

7 листопада окупанти обстріляли прикордоння Сумщини з гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів".

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