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Терор прикордонних територій: на Сумщині за добу зафіксовано 12 "прильотів" ворожих снарядів

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Терор прикордонних територій: на Сумщині за добу зафіксовано 12 "прильотів" ворожих снарядів

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Зазнала обстрілу Есманська територіальна громада.

Ворог продовжує тероризувати прикордонні території. Так, на Сумщині за добу зафіксовано три обстріли, 12 "прильотів" ворожих снарядів. 

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазнала обстрілу Есманська територіальна громада Шосткинського району. Пошкоджено інфраструктуру.

Постраждалих у разі обстрілу немає.

Актуальна ситуація на Сумщині: що відомо

Ворог майже цілодобово обстрілює прикордонні території Сумської області. Так, 1 грудня росіяни випустили по прикордонню області 110 снарядів та мін. Постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади.

В Білопільській громаді росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (35 "прильотів") міську лікарню. Загинув 15-річний хлопець. Пошкоджено приміщення лікарні.

22 листопада росіяни випустили близько 100 снарядів по Сумській області, внаслідок чого сталося багато руйнувань та було пошкоджено ЛЕП.

7 листопада окупанти обстріляли прикордоння Сумщини з гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів".

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Дата публікації
Перегляди
235
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