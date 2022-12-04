Трамп закликав скасувати дію Конституції США та визнати його президентом

Колишній американський президент назвав вибори 2020 року "масовим шахрайством", посилаючись на обмеження публікацій у Twitter.

45-й президент США Дональд Трамп закликав скасувати Конституцію та відновити його на посаді. Скандальну заяву він зробив у своїй соціальній мережі Truth Social після публікації внутрішньої переписки керівництва Twitter щодо обмеження публікацій згідно з політикою компанії щодо ймовірного втручання хакерів та зламаних акаунтів.

Про це повідомляє CNN.

У своїй заяві Трампа вимагає скасувати результати президентських виборів 2020 року, коли він програв Джо Байдену. Для цього він взагалі Трамп запропонував скасувати Конституцію.

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При цьому Трамп назвав вибори 2020 року "масовим шахрайством такого масштабу, яке дозволяє покласти край правилам та положенням, навіть тим, що містяться в Конституції".

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на заяву Трампа, назвавши її "жахливою".

"Американська Конституція є священним документом, який понад 200 років гарантує панування свободи та верховенства права в нашій великій країні. Конституція об’єднує американський народ – незалежно від партії – і обрані лідери клянуться її дотримуватися. Це найкращий пам’ятник усім американцям, які віддали життя, щоб перемогти корисливих деспотів, які зловживали своєю владою та попирали основні права", - наголосив речник Білого дому.

Пост Трампа з’явився після публікації внутрішніх електронних листів у Twitter , які показують, що співробітники юридичних, політичних і комунікаційних команд соцмережі обговорювали, чи обмежувати статтю New York Post згідно з політикою компанії щодо зламаних матеріалів.

Нагадаємо, колишній голова Білого дому Дональд Трамп офіційно висунув свою кандидатуру на вибори президента США 2024 року.

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