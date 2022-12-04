Єфросиніна про мовний скандал, у який потрапила з Поляковою: "Я облажалась"

Українська ведуча та блогерка Маша ЄФросиніна прокоментувала мовний скандал, у який потрапила разом з Олею Поляковою у липні цього року.

У програмі "Ходят слухи!" Раміни Есхакзай знаменитість поділилася, що тоді отримала стільки хейту на свою адресу та навіть на адресу своїх дітей:

"Мене звинувачували в тому, що я відмовляюся говорити українською. І всі люди, які заср*ли мене і бажали моєму сину здохнути, підірвавшись на міні. І моїй дитині старшій щоб плеснули кислотою… Це захисники української мови бажали мені такого. Ніхто не потрудився зайти і подивитися, що в мене Instagram від травня весь українськомовний, що всі інтерв'ю, що я їх дала, всі від березня українською", - сказала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Втім, ведуча визнає, що допустилася помилки, оскільки на той момент не розуміла, наскільки тригерною для суспільства є тема української мови.

"Я облажась. Аналізуючи цю історію. Якби я на той час була в Україні, я би, мабуть, так не сказала. Я була в Європі, як і всі люди, хто виїхав з дітьми. Я жила в новинах, страждала в новинах. Але я абсолютно точно не відчувала шкірою, як змінився наратив щодо мови. Я його не відчувала, я не встигла його зчитати. І я тоді робила цей випуск ще дійсно в усвідомленні того, що "Дорослих дівчаток" люблять за чесність. От ми такі, як є. Що і тут ми будемо з вами чесними, бо ми поки що перейти (на українську – прим.ред),власне, в нашій комунікації вдвох маємо певні труднощі. Я абсолютно наївно подумала, що ця чесність так само буде сприйнята як будь яка яку ми говорили. І облажалась", - прокоментувала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова

Окрім того, ведуча вважає, що після того інциденту дехто з блогерів та медійників спеціально її публічно цькував, аби на цьому заробити:

"Були ті, хто робили це на замовлення. Я це знаю достоменно, бо ці ролики потім були на просуванні. Були ті, хто дійсно обурився і розчарувався, і я їх розумію", - зазначила Маша.

Нагадаємо, мовний скандал навколо Маші Єфросиніної та Олі Полякової розгорівся у липні цього року. Тоді зірки в новому випуску свого YouTube-шоу "Дорослі дівчата" звернулися до глядачів і зазначили, що не можуть вести проєкт українською. Причиною зірки назвали те, що глядачі звикли до їхньої взаємодії, хімії, яка між ними відбувається, і до того, як вони спілкуються, не підбираючи слів.

"Ми до цього так, дійсно, весь час говорили російською – і вдома, і між собою. Ми хочемо говорити українською, ми вивчаємо мову, ми все для цього робимо. Але щоб ось так, у приватній розмові, як з подругою на кухні, так українською, на жаль, не вийде. І вам самим буде не цікаво дивитися бекаючих, мекаючих, тих, які підбирають слова , ваших улюблених "Дорослих дівчат", - зазначила тоді своєю чергою Оля Полякова.

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