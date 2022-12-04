Ефросинина о языковом скандале, в который попала с Поляковой: "Я облажалась"

Украинская ведущая и блогер Маша ЕФросинина прокомментировала языковой скандал, в который попала вместе с Олей Поляковой в июле этого года.

В программе "Ходят слухи!" Рамины Эсхакзай знаменитость поделилась, что тогда получила столько хейта в свой адрес и даже в адрес своих детей:

"Меня обвиняли в том, что я отказываюсь говорить по-украински. И все люди, которые заср*ли меня и желали моему сыну сдохнуть, взорвавшись на мине. И моему ребенку старшему чтобы плеснули кислотой... Это защитники украинского языка желали мне такого. Никто не потрудился зайти и посмотреть, что у меня Instagram с мая весь украиноязычный, что все интервью, которые я давала, все с марта на украинском", — сказала Ефросинина.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Впрочем, ведущая признает, что допустила ошибку, поскольку на тот момент не понимала, насколько триггерной для общества является тема украинского языка.

"Я облажась. Анализируя эту историю... Если бы я в то время была в Украине, я бы, наверное, так не сказала. Я была в Европе, как и все люди, кто уехал с детьми. Я жила в новостях, страдала в новостях. Но я совершенно точно не ощущала кожей, как изменился нарратив по поводу языка. Я его не чувствовала, я не успела его считать. И я тогда делала этот выпуск еще действительно в осознании того, что "Взрослых девочек" любят за честность. Вот мы такие, как есть .Что и здесь мы будем с вами честными, потому что мы пока перейти (на украинский – прим.ред), собственно, в нашей коммуникации вдвоем имеем определенные трудности. Я совершенно наивно подумала, что эта честность так же будет воспринята как любая другая, которую мы говорили. И облажалась", — прокомментировала Ефросинина.

Маша Ефросинина и Оля Полякова

Кроме того, ведущая считает, что после того инцидента некоторые блогеры и медийщики специально ее публично травили, чтобы на этом заработать:

"Были те, кто делали это по заказу. Я это знаю точно, потому что эти ролики потом были на продвижении. Были те, кто действительно возмутился и разочаровался, и я их понимаю", — отметила Маша.

Напомним, языковой скандал вокруг Маши Ефросининой и Оли Поляковой разгорелся в июле этого года. Тогда звезды в новом выпуске своего YouTube-шоу "Взрослые девочки" обратились к зрителям и отметили, что не могут вести проект по-украински. Причиной звезды назвали то, что зрители привыкли к их взаимодействию, химии, которая между ними происходит, и то, как они общаются, не подбирая слов.

"Мы до этого да, действительно, все время говорили по-русски – и дома, и между собой. Мы хотим говорить на украинском, мы учим язык, мы все для этого делаем. Но чтобы вот так, в приватном разговоре, как с подругой на кухне, так на украинском, к сожалению, не получится. И вам самим будет не интересно смотреть бекающих, мекающих, подбирающих слова, ваших любимых "Взрослых девочек", — отметила тогда в свою очередь Оля Полякова.

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