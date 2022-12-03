На встрече с Шойгу Лукашенко заявил о готовности Запада "воевать до последнего украинца и последнего поляка"

Во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, совершившим визит в Минск, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия готовы "отразить любую агрессию Запада".

Фрагмент его разговора с главой военного ведомства государства-агрессора опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", который считается близким к пресс-службе Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил, что российские и белорусские военные на территории его страны проходят подготовку "как единая группировка, единая армия".

“Мы это не скрывали... Так, как договаривались с президентом России. Вы "в теме", вы это реализуете с нашим министерством обороны. Мы в этом отношении планы выполняем”, – заверил Лукашенко.

Он подчеркнул, что на полигонах Беларуси готовят и белорусских, и российских военных для того, чтобы "в случае необходимости первые ряды защитников нашего Союзного государства могли отразить любую агрессию с этой территории".

“Я не собираюсь никого пугать, вы тоже. Все уже и так пуганы-перепуганы, но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, несмотря на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готова. Если они хотят воевать до последнего украинца или поляка, или еще каких-то наемников — это их дело”, — заявил Лукашенко.

По словам белорусского диктатора, ни он, ни его спецслужбы не видят готовности "к полноправным переговорам" и желания "по-человечески договариваться".

“Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда "специальная операция" не прекратится. Наверное, вы это лучше знаете”, — подытожил он.

Напомним, ранее диктатор Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в попытке "втянуть НАТО в вооруженный конфликт в стране под любым предлогом".

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