Аналитики ISW объяснили, зачем Шойгу встречался с Лукашенко

Также Шойгу встретился со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ездил к белорусскому диктатору Александру Лукашенко, чтобы надавить на него в вопросе поддержки войны против Украины.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты пишут, что в Минске российский министр провел переговоры с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко и главой Министерства обороны Беларуси Виктором Хрениным.

"Министры обороны России и Белоруссии встретились в Минске, чтобы, вероятно, еще больше укрепить двусторонние связи в сфере безопасности между Россией и Белоруссией", — отмечают аналитики.

Эксперты пишут, что вероятно Шойгу пытался давить на Беларусь, чтобы она продолжила поддержку наступательной кампании России в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что на встрече с Шойгу Лукашенко заявил о готовности Запада "воевать до последнего украинца и последнего поляка".

Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал встречу министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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