Аналитики ISW объяснили, зачем Шойгу встречался с Лукашенко

Также Шойгу встретился со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ездил к белорусскому диктатору Александру Лукашенко, чтобы надавить на него в вопросе поддержки войны против Украины.
Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Эксперты пишут, что в Минске российский министр провел переговоры с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко и главой Министерства обороны Беларуси Виктором Хрениным.
"Министры обороны России и Белоруссии встретились в Минске, чтобы, вероятно, еще больше укрепить двусторонние связи в сфере безопасности между Россией и Белоруссией", — отмечают аналитики.
Эксперты пишут, что вероятно Шойгу пытался давить на Беларусь, чтобы она продолжила поддержку наступательной кампании России в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что на встрече с Шойгу Лукашенко заявил о готовности Запада "воевать до последнего украинца и последнего поляка".
Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал встречу министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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