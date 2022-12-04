Французский президент Эммануэль Макрон поговорит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским перед звонком российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает Parisien.

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Макрон сообщил, что также проведет телефонный разговор с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Я ожидал возможности подробно обсудить все с президентом Джо Байденом перед разговором с Путиным. Также я ждал разговора и с гендиректором МАГАТЭ, с которым я снова поговорю в это воскресенье. И, конечно, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским», – сказал Макрон.

Напомним, ранее руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко заявил, что президент России Владимир Путин отвечает интересам, желаниям и мечтам российского общества, потому что им обладает та же навязчивая идея, которая есть у большинства россиян.

Также мы информировали, что Макрон заявил, что России необходимы "гарантии безопасности", когда она вернется к переговорам.

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