Также Макрон поговорит с президентом США Джо Байденом
Французский президент Эммануэль Макрон поговорит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским перед звонком российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает Parisien.
Макрон сообщил, что также проведет телефонный разговор с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
«Я ожидал возможности подробно обсудить все с президентом Джо Байденом перед разговором с Путиным. Также я ждал разговора и с гендиректором МАГАТЭ, с которым я снова поговорю в это воскресенье. И, конечно, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским», – сказал Макрон.
Напомним, ранее руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко заявил, что президент России Владимир Путин отвечает интересам, желаниям и мечтам российского общества, потому что им обладает та же навязчивая идея, которая есть у большинства россиян.
Также мы информировали, что Макрон заявил, что России необходимы "гарантии безопасности", когда она вернется к переговорам.
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