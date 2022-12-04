Макрон поговорить з Зеленським перед дзвінком Путіну

Французський президент Емануель Макрон поговорить зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським перед дзвінком російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє Parisien.

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Макрон повідомив, що також проведе телефонну розмову з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

«Я чекав можливості детально обговорити все з президентом Джо Байденом перед розмовою з Путіним. Також я чекав на розмову і з гендиректором МАГАТЕ, з яким я знову поговорю цієї неділі. І, звичайно ж, як я завжди робив, спочатку я повинен поговорити з президентом Зеленським», – сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко заявив, що президент Росії Володимир Путін відповідає інтересам, бажанням та мріям російського суспільства, бо ним володіє та ж нав’язлива ідея, яка є у більшості росіян.

Також ми інформували, що Макрон заявив, що Росії необхідні "гарантії безпеки", коли та повернеться до переговорів.

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