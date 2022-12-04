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Макрон поговорить з Зеленським перед дзвінком Путіну

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Макрон поговорить з Зеленським перед дзвінком Путіну

Брижит Макрон и Эмманюэль Макрон / Фото: Getty Images

Також Макрон поговорить з президентом США Джо Байденом

Французський президент Емануель Макрон поговорить зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським перед дзвінком російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє Parisien.

Макрон повідомив, що також проведе телефонну розмову з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

«Я чекав можливості детально обговорити все з президентом Джо Байденом перед розмовою з Путіним. Також я чекав на розмову і з гендиректором МАГАТЕ, з яким я знову поговорю цієї неділі. І, звичайно ж, як я завжди робив, спочатку я повинен поговорити з президентом Зеленським», – сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко заявив, що президент Росії Володимир Путін відповідає інтересам, бажанням та мріям російського суспільства, бо ним володіє та ж нав’язлива ідея, яка є у більшості росіян.

Також ми інформували, що Макрон заявив, що Росії необхідні "гарантії безпеки", коли та повернеться до переговорів.

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Дата публікації
Перегляди
379
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