Для російського президента не важливо, що про нього говорять на Заході, оскільки він має підтримку більшості населення РФ.

Президент Росії Володимир Путін відповідає інтересам, бажанням та мріям російського суспільства, бо ним володіє та ж нав’язлива ідея, яка є у більшості росіян.

Таку думку висловив міністр закордонних справ у 2007-2009, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, Путіну та його поплічникам байдуже, що сказали лідери країн Заходу Байден, Макрон чи Шольц, що про них говорять у світі і як вони сприймаються назовні.

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“Це інший психологічний простір. Російська публіка живе за іншими категоріями. Росіяни живуть категоріями, які у цивілізовану голову не влазять", - підкреслив Огризко.

Українських дипломат зауважив, що у Путіна є ідея фікс, яку розділяє більшість російського населення, - необхідність перемог та величі.

“Цим і користується Путін. Російське суспільство хоче Путіна. Він відповідає інтересам, бажанням та мріям цього суспільства. Путін такий, яким є все російське суспільство", - додав Огризко.

Нагадаємо, російський мільярдер Юрій Ковальчук був одним з прихильників рішення президента-диктатора РФ Володимира Путіна напасти на Україну. Він розвивав думку про те, що війна може показати Заходу силу Москви.

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