Аргентина – Австралія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Мессі та Ко позмагаються за путівку до чвертьфіналу з однією з головних сенсацій поточного Мундіалю.

У суботу, 3 грудня, у другому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини зіграє з Австралією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ахмед бін Алі" в Ер-Раяні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

На шляху до плейоф ЧС-2022 аргентинці сенсаційно програли Саудівській Аравії (1:2), після чого перемогли Мексику (2:0) та Польщу (0:2). Набравши 6 очок, команда Ліонеля Скалоні виграла свою групу.

Австралія на груповому етапі приємно здивувала. Стартувавши з поразки від Франції (4:1), австралійці далі обіграли Туніс (0:1) і Данію (1:0). Із шістьма балами "кенгуру" з другого місця вийшли до плейоф.

Де дивитися матч Аргентина – Австралія

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

Також подивитися матч можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

А за промокодом TSNUA вам буде надано безкоштовний доступ на 7 днів.

Щоб скористатися промокодом:

1. Завантажте додаток «Київстар ТБ» або відкрийте у браузері на компʼютері.

2. Зайдіть у додаток та введіть ваш номер телефону і пароль, який надійде в SMS.

3. Перейдіть у розділ "Профіль", далі натисніть "Введення промокоду" та введіть промокод TSNUA.

4. Вам надано доступ до 300+ ТБ-каналів та 20 000 фільмів, серіалів та мультфільмів.

Сервіс доступний на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Прогнози букмекерів на матч Аргентина – Австралія

У майбутньому поєдинку букмекери вважають абсолютними фаворитами аргентинців. На їхню перемогу в основний час приймаються ставки коефіцієнтом 1,21. Нічия – 7,20. Успіх австралійців після двох таймів гри стане фантастичною сенсацією – 16,50.

На прохід Мессі та Ко до 1/4 фіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,07. Підсумковий тріумф Австралії – 9,50.

Нагадаємо, у чвертьфіналі переможець пари Аргентина – Австралія битиметься із сильнішим в дуелі Нідерланди – США, які свій матч 1/8 фіналу проведуть також 3 грудня, але о 17:00 за київським часом.

Читайте також:

На катарському телебаченні жорстко затролили збірну Німеччини після вильоту з ЧС-2022: ганебне відео

Усе вирішили міліметри: як суперечливий гол Японії вибив Німеччину з ЧС-2022 (фото, відео)

Чемпіонат світу з футболу-2022: хто вже вийшов до плейоф