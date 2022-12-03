Двох українських важкоатлетів усунули від ЧС-2022: відома причина

Кожакін та Тараненко провалили тестування на допінг.

Українські важкоатлети Руслан Кожакін та Богдан Тараненко пропустять чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Колумбії, через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомили на офіційному сайті Міжнародної федерація важкої атлетики.

Зазначається, у пробах Кожакіна та Тараненка виявили наявність забороненої речовини триметазидину. Обидва українці проходили тестування 27 жовтня 2022 року.

Кожакін та Тараненко усунуті від участі у міжнародних та національних змаганнях до закінчення розслідування, яке проводить ITA.

Нагадаємо, що у травні Тараненко став бронзовим призером юнацького чемпіонату світу з важкої атлетики в Іракліоні. Він виступав у ваговій категорії понад 109 кг.

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