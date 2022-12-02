Нідерланди – США: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Європейці поміряються силами з американцями на старті плейоф.

У суботу, 3 грудня, у першому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Нідерландів зустрінеться з США.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Халіфа Інтернешнл" в Ер-Раяні. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Збірна Нідерландів на шляху до плейоф здолала Сенегал (0:2), зіграла внічию з Еквадором (1:1) та перемогла Катар (2:0).

Американці у груповому етапі розписали нічию з Уельсом (1:1) та Англією (0:0), а також мінімально перемогли Іран (0:1).

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Де дивитися матч Нідерланди – США

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Нідерланди – США

У майбутньому поєдинку букмекери вважають фаворитами збірну Нідерландів. На їхню перемогу приймаються ставки коефіцієнтом 1,98. Нічия – 3,35. Тріумф американців – 4,50.

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