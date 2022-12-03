"Літак Путіна" помітили у повітряному просторі Білорусі

Сервіс відстеження польотів авіасуден Flightradar24 зафіксував політ урядового літака РФ, який називають "повітряним штабом Путіна".
У суботу, 3 грудня, у повітряному просторі Білорусі помітили російський урядовий літак Ту-204, яким часто користується президент РФ Володимир Путін. Цього разу цим авіасудном візит до держави-сателіта здійснював російський міністр оборони Сергій Шойгу.
Про це повідомляє чеське агентство Aktu News з посиланням на сервіс відстеження польотів авіасуден Flightradar24.
"Літак, який президент Росії Путін використовує як командний штаб, щойно влетів у повітряний простір Білорусі", - йдеться у повідомленні.
В агентстві додали, що перевірити, чи є Путін на борту, неможливо.
Невдовзі російські пропагандисти повідомили про візит до Білорусі міністра оборони Сергія Шойгу. У нього заплановані переговори із білоруським колегою Віктором Хреніним.
Літак глави військового відомства РФ здійснив посадку на аеродромі Мачулищі.
Оголошено, що темою переговорів стануть "питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва".
Нагадаємо, раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про плани Володимира Путіна "згодом відвідати Донбас".
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