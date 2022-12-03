"Літак Путіна" помітили у повітряному просторі Білорусі

У суботу, 3 грудня, у повітряному просторі Білорусі помітили російський урядовий літак Ту-204, яким часто користується президент РФ Володимир Путін. Цього разу цим авіасудном візит до держави-сателіта здійснював російський міністр оборони Сергій Шойгу.

Про це повідомляє чеське агентство Aktu News з посиланням на сервіс відстеження польотів авіасуден Flightradar24.

"Літак, який президент Росії Путін використовує як командний штаб, щойно влетів у повітряний простір Білорусі", - йдеться у повідомленні.

В агентстві додали, що перевірити, чи є Путін на борту, неможливо.

Невдовзі російські пропагандисти повідомили про візит до Білорусі міністра оборони Сергія Шойгу. У нього заплановані переговори із білоруським колегою Віктором Хреніним.

Літак глави військового відомства РФ здійснив посадку на аеродромі Мачулищі.



Оголошено, що темою переговорів стануть "питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва".

Нагадаємо, раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про плани Володимира Путіна "згодом відвідати Донбас".

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