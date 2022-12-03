"Самолет Путина" заметили в воздушном пространстве Беларуси

В субботу, 3 декабря, в воздушном пространстве Беларуси был замечен российский правительственный самолет Ту-204, которым часто пользуется президент РФ Владимир Путин. В этот раз этим авиасудном визит в государство-сателлит совершал российский министр обороны Сергей Шойгу.

Об этом сообщает чешское агентство Aktu News со ссылкой на сервис отслеживания полетов авиасудов Flightradar24.

"Самолет, который президент России Путин использует как командный штаб, только влетел в воздушное пространство Беларуси", — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что проверить, находится ли Путин на борту, невозможно.

Вскоре российские пропагандисты сообщили о визите в Беларусь министра обороны Сергея Шойгу. У него запланированы переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Самолет главы военного ведомства РФ совершил посадку на аэродроме Мачулищи.

Объявлено, что темой переговоров станут "вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества".

Напомним, ранее спикер президента России Дмитрий Песков заявил о планах Владимира Путина "впоследствии посетить Донбасс".

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